La Bielorussia introduce la pena di morte per chi prepara atti di terrorismo

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha firmato emendamenti al codice penale che prevedono la pena di morte per coloro che pianificano atti terroristici.

La nuova legge prevede che la pena capitale venga consentita per la preparazione di atti di terrorismo internazionale, in particolare nei confronti di rappresentanti di uno Stato estero o di organizzazioni internazionali. Rientrano nella categoria anche gli atti di terrorismo commessi da gruppi organizzati, o con l'uso di impianti di energia nucleare, sostanze radioattive, chimiche o biologiche potenti, tossiche, o associati al reato di omicidio, nonché all'uccisione di funzionari di Stato o personaggi pubblici, commessa in connessione con attività politiche o pubbliche.