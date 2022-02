Bielorussia, con un referendum Lukashenko rafforza i propri poteri

Più del 65% dei bielorussi ha detto sì, domenica, alle modifiche alla Costituzione proposte dal presidente Alexander Lukashenko, di cui rafforzano i poteri.

L'esito del referendum è stato annunciato dalla Commissione elettorale centrale di questa ex repubblica sovietica. Il quesito referendario riguardava l'adozione o meno di emendamenti che rafforzerebbero i poteri di Lukashenko, 67 anni, al governo dal 1994. Tra le modifiche proposte ci sono l'immunità a vita per gli ex presidenti e l'introduzione di un limite di due mandati presidenziali per i successori di Lukashenko. Se la costituzione non prevedeva prima un limite, questo nuovo limite si applicherebbe dall'ingresso in carica di un nuovo presidente, il che consentirebbe ad Alexander Lukashenko di rimanere al potere fino al 2035 se fosse rieletto nel 2025.