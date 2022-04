L'uomo più ricco dell'Ucraina promette di ricostruire la città martire di Mariupol

Rinat Akhmetov ha visto il suo impero commerciale frantumato da otto anni di combattimenti nell'Ucraina orientale. "Per noi, la guerra è scoppiata nel 2014 ma non perdiamo fiducia nei nostri soldati" ha spiegato il miliardario ucraino candidandosi a rivestire un ruolo fondamentale nella ricostruzione postbellica di uno degli obiettivi più pesantemente colpito dai russi.

Secondo Akhmetov i "coraggiosi soldati" dell'Ucraina difenderanno la città del Mar d'Azov, che è stata ridotta a una terra desolata dopo sette settimane di bombardamenti da parte delle truppe russe. Il suo colosso Metinvest (parte del Gruppo Scm), il più grande produttore siderurgico ucraino, da allora ha annunciato di non poter rispettare i suoi contratti di fornitura. "Mariupol è una tragedia globale e un esempio globale di eroismo. Per me Mariupol è stata e sarà sempre una città ucraina", ha detto Akhmetov all'agenzia di stampa Reuters.

"Credo che i nostri valorosi soldati difenderanno la città, anche se capisco quanto sia difficile per loro". Secondo la rivista Forbes, il patrimonio netto di Akhmetov nel 2013 ha raggiunto i

15,4 miliardi di dollari

3,9 miliardi di dollari

Scm giocherà un ruolo chiave nella ricostruzione postbellica dell'Ucraina

. Attualmente è di. Ha aggiunto: "Per noi, la guerra è scoppiata nel 2014. Abbiamo perso tutti i nostri beni sia in Crimea sia nel territorio temporaneamente occupato del Donbass. Abbiamo perso le nostre attività, ma ci ha resi più forti e forti. Sono fiducioso che, in qualità di più grande azienda privata del paese,".

