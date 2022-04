Mariupol, rifugiati: "Bimbi morti per fame, si beve la neve"

"A Mariupol manca cibo e continua il saccheggio dei negozi mentre molti sono stati costretti a bere acqua dalla neve.

I primi a morire sono i bimbi più piccoli, per la fame". Lo denunciano alcuni rifugiati giunti in un centro di accoglienza a Dnipro. "Nella città i corridoi umanitari sono quasi inesistenti, perché i militari russi non informano le persone chiuse nei rifugi. L'unico modo per uscire è andare in Crimea o Russia", aggiungono.