L'ultimo saluto della Regina a Filippo: una serie di scatti inediti pubblicati su Twitter

A poche ore dall'ultimo saluto, la Regina ricorda con una serie di scatti privati e finora inediti, il marito Filippo, scomparso a 99 anni. In particolare, struggente l'immagine di Elisabetta e Filippo sorridenti in cima al Coyles of Muick, vicino a Balmoral, nel 2003. Questa foto, pubblicata sull'account Twitter ufficiale della casa reale insieme ad altre e scattata dalla contessa di Wessex Sophie, ritrae la coppia in un momento felice durante le vacanze in Scozia.