L'ex marito di Jill Biden accusato di aver ucciso la moglie

L'ex marito di Jill Biden, il 77enne William Stevenson, è stato arrestato in Delaware con l'accusa di aver ucciso sua moglie. Alla fine di dicembre la polizia era stata chiamata a casa Stevenson, dove ha trovato Linda Stevenson, di 64 anni, senza vita. Il suo corpo è stato sottoposto ad autopsia per determinarne la causa. L'esame ha rivelato che è stata uccisa e il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado. L'ex First Lady si è sposata con Williamson nel febbraio 1970. Jill Biden ha incontrato l'allora senatore Joe Biden nel marzo del 1975.