L'ex marito di Jill Biden accusato di aver ucciso la moglie
Per la sua scarcerazione è stato richiesto il pagamento di una cauzione da 500.000 dollari
L'ex marito di Jill Biden, il 77enne William Stevenson, è stato arrestato in Delaware con l'accusa di aver ucciso sua moglie. Alla fine di dicembre la polizia era stata chiamata a casa Stevenson, dove ha trovato Linda Stevenson, di 64 anni, senza vita. Il suo corpo è stato sottoposto ad autopsia per determinarne la causa. L'esame ha rivelato che è stata uccisa e il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado. L'ex First Lady si è sposata con Williamson nel febbraio 1970. Jill Biden ha incontrato l'allora senatore Joe Biden nel marzo del 1975.
La lite e il presunto omicidio
Nella tarda serata del 28 dicembre scorso la polizia è intervenuta presso l'abitazione della coppia Stevenson per una presunta lite domestica. In soggiorno gli agenti avrebbero rinvenuto il corpo senza vita della 64enne. I tentativi dei sanitari di rianimare la donna sono stati inutili e William Stevenson è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado. Nel frattempo, la salma è stata sottoposta ad autopsia al fine di poter determinare con precisione le cause del decesso.
La cauzione non pagata
Per la scarcerazione di Stevenson è stato richiesto il pagamento di una cauzione del valore di 500mila dollari. Finora, nessuno ha provveduto a versare il denaro. William Stevenson rimane quindi in carcere.
Chi era Linda Stevenson
Chi l'ha conosciuta ricorda la vittima come una persona tranquilla e diligente. Secondo le indiscrezioni, Linda gestiva un'attività di contabilità ed era una tifosa dei Philadelphia Eagles. La famiglia la descrive come una madre e nonna attenta alla famiglia, secondo quanto si legge sul necrologio dove il marito non è stato menzionato.
Il "no comment" di Jill Biden
L'ex First Lady americana, Jill Biden, ha scelto di non commentare l'accaduto. Lo fa sapere un portavoce dell'ufficio della signora Biden. La donna è stata sposata con William Stevenson dal 1970 al 1975, anno in cui ha conosciuto l'allora senatore Joe Biden che ha poi sposato nel 1977.