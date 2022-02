L'Europa arma l'Ucraina: Berlino invia armi anticarro e missili a Kiev, si muovono anche Italia e Francia

La pressione sul cancelliere tedesco era cresciuta notevolmente sabato, dopo aver ricevuto in cancelleria il premier polacco Morawiecki e il presidente lituano Nauseda. Era stato in particolare il leader di Varsavia a dare ai tedeschi degli "egoisti", e a definire una "barzelletta", davanti ai giornalisti, la consegna di 5mila elmetti per gli ucraini annunciata dalla Germania nelle settimane scorse. L'obiettivo della trilaterale, stando alla Polonia, sarebbe stato proprio quello di "scuotere le coscienze" a Berlino.

Attesa la decisione di Parigi

Iniziative analoghe sono attese dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui "questa guerra durerà molto a lungo". Oggi non a caso si riuniscono i ministri degli Esteri Ue proprio per valutare l'attivazione dello European Peace Facility: in sostanza fondi ed equipaggiamenti per la difesa di Kiev. "Faciliteremo la consegna di aiuti militari, l'Ucraina democratica prevarrà", ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in un tweet.