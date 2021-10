Edoardo Bennato è considerato uno dei più grandi rocker italiani, primo tra tutti a riempire lo stadio di San Siro con più di 60mila persone.

L'artista è diventato uno dei cantautori più acclamati in Italia e le parole delle sue canzoni vengono lette nelle scuole. Ebbe un buon successo commerciale nel 1989 grazie al brano "Viva la mamma", e nel 1990 "Un'estate italiana", inno ufficiale in lingua italiana dei Mondiali di calcio Italia '90, cantato in coppia con Gianna Nannini, è diventato un tormentone ripreso anche dagli azzurri campioni d'Europa a Euro 2020.

Nel video sopra, lo rivediamo a "Vota la Voce" 1990 con "Buon compleanno bambina"