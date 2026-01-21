Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
lo riportano i media usa

L'Air Force One con Trump diretto a Davos torna indietro, problema elettrico

21 Gen 2026 - 06:58
© ansa

© ansa

L'Air Force One con a bordo Donald Trump partito per Davos inverte rotta sull'Atlantico e torna in dietro per un piccolo problema elettrico. Lo riportano i media americani, sottolineando che Trump si imbarcherà su un altro aereo e volerà a Davos. (ANSA).