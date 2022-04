L'acciaieria Azvostal: l'ultimo baluardo della resistenza ucraina a Mariupol

La struttura -

Si tratta di un'area affacciata sul mare che copre oltre 11 chilometri quadrati, disseminata di edifici, altoforni, binari e, soprattutto, dotata di una fitta rete di cunicoli sotterranei costruita in epoca sovietica per resistere a un attacco nucleare.

L'ultimatum di Mosca -

Il ministero della Difesa russo ha lanciato un nuovo ultimatum ai soldati ucraini asserragliati nell'acciaieria, esortandoli ad arrendersi entro mezzogiorno. "Basta a questa resistenza insensata, deponete le armi", è l'appello lanciato dai russi. Nello stabilimento oltre ai superstiti del battaglione Azov si sarebbero rifugiati anche centinaia di civili, una circostanza che però i separatisti della Milizia popolare del Donetsk smentiscono.

L'acciaieria: i pro e i contro per i due eserciti -

Nessuno intervento, da parte delle autorità di Kiev, potrebbe spezzare l'assedio per come è costituito lo stabilimento. Ma, dall'altra parte, tentare un'irruzione significherebbe far pagare un prezzo di sangue alla fanteria russa troppo elevato, nonostante la superiorità numerica. I combattenti si sono nascosti in una specie di labirinto senza via d'uscita, ma che potrebbe diventare una trappola per i russi.

Fino a quanto tempo potrà resistere il battaglione Azov -

Il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, ha riferito sabato che i difensori di Mariupol sono rimasti senza cibo e acqua e solo l'opposizione delle autorità di Kiev ha impedito loro la resa. E' però un'affermazione impossibile da verificare e al momento non è chiaro quanto i combattenti ucraini possano andare avanti prima di cedere alla fame e alla sete.

La resistenza Il reggimento Azov ha infatti preparato da tempo la difesa dell'acciaieria che lo stesso Andriy Biletsky, fondatore della formazione nazionalista, definì "la fortezza di Azov". E' quindi possibile che lo sterminato complesso ospiti risorse che consentano, per ora, agli assediati di continuare a resistere.