Kylie Jenner sull'aereo privato per pochi km, le accuse social: "criminale climatica"

Un volo di soli 17 minuti, dieci in meno rispetto a quello che avrebbe potuto fare con un'auto elettrica e rispettare il pianeta. È l'ultima "gaffe" della modella e imprenditrice americana, Kylie Jenner, 24 anni. E il web non gliel'ha perdonata, tanto che l'ha riempita d'insulti. Ma non è la prima volta che lo fa e, soprattutto, non è l'unica vip a "disprezzare il pianeta".

Il post su Instagram -

Travis Scott

La Jenner si è fotografata in aeroporto con il suo compagno, il rapper, tra due jet privati, mentre si scambiano un bacio appassionato. E sotto la foto ha scritto: "Vuoi prendere il mio o il tuo?". Del suo patrimonio ormai ne sono consapevoli tutti. La 24enne ha costruito il suo impero grazie al lucidalabbra gocciolante e alle punte delle dita dorate e, per le sue partecipazioni a reality show come "Le sorelle Kardashian a Miami", è stata già al centro di alcune polemiche. Ma la didascalia del post social è stata recepita dagli ambientalisti come una vera e propria provocazione e, soprattutto, uno "schiaffo" alla salute del pianeta. Quel volo privato l'ha poi preso per 17 minuti di tragitto, evitando un viaggio via terra: si calcola che ogni anno i jet privati emettano circa 33 milioni di gas serra. Non è la prima volta che la modella fa una cosa del genere. Questa volta, però, gli utenti non gliel'hanno fatta passare: "Il mondo brucia per il riscaldamento globale e lei usa il jet privato per fare un viaggio che in auto durerebbe pochi minuti in più?". "È una criminale climatica a tempo pieno, disprezza il pianeta"; "È uno scandalo", questi alcuni dei tanti commenti che hanno invaso il profilo social della donna.

I vip "criminali climatici" -

Jack Sweeney

Celebry Jets

,

La polemica social che ha travolto la Jenner ha permesso di accendere i riflettori anche su altri personaggi famosi che si comportano proprio come lei, a spese della terra. Sono a decine i vip che ignorano clamorosamente gli appelli per ridurre l'emissione di gas a effetto serra nell'atmosfera. A rintracciarli uno studente della Florida,, che ha creato un account dal nome "": utilizza i dati degli aerei per sapere dove sono e dove sono diretti. Tra i nomi dei vip che, per il web, "disprezzano il pianeta" ci sono il capo di Tesla Elon Muskil rapper canadeseDrakee l'attore Mark Wahlberg.