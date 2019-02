Kuwait, matrimonio lampo: la sposa chiede il divorzio dopo tre minuti dal Sì

Non c’è stato neanche il tempo di festeggiare per una coppia del Kuwait. Sono bastati tre minuti per far cambiare idea a una sposa che poco dopo il sì ha deciso di tornare sui suoi passi e chiedere al giudice un divorzio da record. A scatenare l’ira della sposa, le prime parole del marito, che si è rivolta a lei con un appellativo poco romantico. Infatti è bastato che la donna inciampasse sul suo abito perché l’uomo la chiamasse “stupida”.