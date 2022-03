Kiev, muore sotto le bombe il primo ballerino dell'Opera Artem Datsishin

Gli attacchi russi non risparmiano nessuno: l'étoile Artem Datsishin è morto a 45 anni, sotto i bombardamenti a Kiev.

Da primo ballerino dell'Opera Nazionale dell’Ucraina aveva interpretato da protagonista i principali balletti di repertorio classico andando in tourneè anche in Europa e negli Stati Uniti. Poi è arrivata la guerra nel suo Paese, che ha cancellato l'arte e ha sostituito la musica con il rumore terrificante e funesto delle bombe. Avevano tentato di salvarlo in ospedale dopo le ferite riportate nei giorni scorsi dopo l'ennesima offensiva russa.