Khashoggi, la compagna: il Parlamento italiano non reagisce alle bugie

Sul caso di Jamal Khashoggi, l'Arabia Saudita ha "raccontato bugie. Voglio capire come mai anche il Parlamento italiano non dice niente e non reagisce contro queste bugie". Lo ha affermato Hatice Cengiz, compagna del giornalista saudita ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. La donna ha quindi lanciato un appello: "Chiedo che non si disputi la finale di Supercoppa, Juventus-Lazio, a Riad".