Omicidio Khashoggi, arrestato a Parigi un presunto membro del commando

Il presunto membro del commando coinvolto nell'assassinio di Jamal Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita di Istanbul, è stato fermato questa mattina nello scalo parigino e posto in stato di fermo giudiziario, hanno riferito fonti giudiziarie ed aeroportuali francesi. Secondo altre fonti vicine al dossier, Khalid Alotaibi, 33 anni, è stato fermato dalla Police aux Frontie'res (Polizia di frontiera) mentre si apprestava ad imbarcarsi su un volo in partenza per Riad.