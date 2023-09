Khaled El Qaisi, l'italo palestinese arrestato da Israele resta ancora in carcere

Ricercatore, El Qaisi studia Lingue e civiltà orientali all’Università La Sapienza di Roma. La famiglia sta cercando in tutti i modi di attirare attenzione sul suo caso. Quando è stato arrestato, l'uomo era di ritorno in Italia con la moglie Francesca Antinucci e il figlio di 4 anni dopo aver fatto visita ai parenti a Betlemme. La moglie Francesca ha sempre denunciato che non sono mai state chiarite le accuse al marito.

"Continuiamo a chiedere la sua scarcerazione immediata e senza condizioni", ha spiegato Amnesty International, ricordando che il ricercatore "è stato tenuto in isolamento per 14 giorni ad Ashkelon e gli è stato impedito di avere contatti regolari con la sua famiglia e con i suoi legali". Sarebbe stato arrestato e trasferito in Israele per "ragioni di sicurezza".