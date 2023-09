Israele, prorogata di 7 giorni la detenzione dell'italo-palestinese El Qaisi

In Israele è stata prorogata di 7 giorni - quindi fino al 21 settembre - la detenzione per Khaled El Qaisi, il ricercatore italo-palestinese arrestato il 31 agosto al valico di frontiera di Allenby con la Giordania.

Secondo fonti informate, sono ancora in corso le indagini delle autorità di sicurezza israeliane a carico di El Qaisi. Il ricercatore - che è in contatto con il suo avvocato - è stato visitato da funzionari dell'ambasciata italiana in Israele.