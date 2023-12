Kenya, pulmino si ribalta: almeno dieci morti

In Kenya almeno dieci persone sono morte e sette hanno riportato ferite gravi in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato, che ha coinvolto un "matatu", cioè un pulmino per il trasporto pubblico.

Il conducente del mezzo, secondo quanto riportato dal sito Citizen Digital, ha perso il controllo e il veicolo si è ribaltato non lontano dalla città di Machakos, a sud di Nairobi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Mbooni.