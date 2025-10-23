Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
S'INDAGA PER OMICIDIO

Kenya, trovata morta suor Anselmina Karimi: sul suo corpo lividi e tracce di sangue, accusata una consorella

La religiosa, 65 anni, gestiva l'orfanotrofio "bresciano" di Nkabune. Il suo corpo è stato trovato nella sala da pranzo del convento

23 Ott 2025 - 17:07
© Facebook

© Facebook

Una suora è stata trovata morta nella sala da pranzo del convento di Nkabune, in Kenya, con lividi e tracce di sangue su tutto il corpo. Si tratta di suor Anselmina Karimi, che dirigeva da vent'anni un orfanotrofio sostenuto da associazioni bresciane come Via Etica Ets e Il volo di Pietro. Le autorità indagano per omicidio e hanno fermato la consorella della vittima Caroline Kanjiru, anche lei appartenente alle Suore dell'Annunciazione di Nazareth. Dalle testimonianze raccolte emerge che tra le due c'erano tensioni e dissapori da anni.

La vittima presentava lividi su mani e gambe e sangue che le colava dalla bocca e dalle orecchie, ha fatto sapere la polizia kenyota. Tutti gli indizi suggeriscono una colluttazione tra le due religiose prima della morte di suor Anselmina.

Leggi anche

Brasile, ex suora sposa ex prete: la loro storia fa il giro del mondo

da sin. Suor Maria Troncatti, Bartolo Longo e Vincenza Maria Poloni

Sette nuovi santi proclamati dal Papa: tra loro Bartolo Longo e il primo della Papua Nuova Guinea

La consorella di Suor Anselmina: "Era malata, la stavo portando in ospedale"

 Suor Kanjiru è stata fermata per impedirne la fuga e proseguire le indagini in attesa dell'autopsia sul corpo di suor Anselmina. L'accusata ha dichiarato la consorella morta "era malata da tempo" e che sarebbe deceduta "mentre la stavo portando in ospedale". Una versione alla quale però le autorità non credono.

I dissapori tra le due suore

 Come appurato dalle autorità, tra le due suore sarebbero nate e maturate tensioni per quanto riguarda la gestione e la guida futura dell'orfanotrofio Meru Children's Home.

Il dolore delle associazioni bresciane

 La notizia della morte di suor Anselmina ha sconvolto decine di volontari provenienti dalla provincia di Brescia e attivi nelle associazioni che sostengono l'orfanotrofio in Kenya. "Sister Anselmina è stata una presenza costante e preziosa per tanti bambini e bambine", hanno scritto i volontari su Facebook. "La ricordiamo con riconoscenza e affetto, grati per il cammino fatto insieme. Speriamo che la situazione si risolva il prima possibile, soprattutto per la gestione dei bambini. Naturalmente, continueremo a sostenerli e star loro vicini con ogni mezzo".

Ti potrebbe interessare

kenya