Kenya, trovata morta suor Anselmina Karimi: sul suo corpo lividi e tracce di sangue, accusata una consorella

La notizia della morte di suor Anselmina ha sconvolto decine di volontari provenienti dalla provincia di Brescia e attivi nelle associazioni che sostengono l'orfanotrofio in Kenya. "Sister Anselmina è stata una presenza costante e preziosa per tanti bambini e bambine", hanno scritto i volontari su Facebook. "La ricordiamo con riconoscenza e affetto, grati per il cammino fatto insieme. Speriamo che la situazione si risolva il prima possibile, soprattutto per la gestione dei bambini. Naturalmente, continueremo a sostenerli e star loro vicini con ogni mezzo".