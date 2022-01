Kazakistan, Usa alla Russia: "Sorvegliamo eventuali abusi dei diritti umani"

Ansa

Gli Stati Uniti "sorvegliano" per verificare eventuali abusi dei diritti umani da parte delle truppe russe in Kazakistan. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. "Gli Stati Uniti e il mondo intero sorvegliano anche eventuali azioni che possano gettare le basi per una presa di controllo delle istituzioni del Kazakistan", aggiunge.