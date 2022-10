Leader ceceno Kadyrov: "Questa guerra è una jihad, l'Ucraina ci appartiene"

Il leader ceceno Ramzanv Kadyrov ha definito la guerra in Ucraina una "jihad".

"Vi do la mia parola: li attaccheremo ogni giorno. Non faremo prigionieri questi demoni. Li bruceremo. Il nostro territorio è Odessa, Kiev, Kharkiv. L'Ucraina ci appartiene interamente", ha detto in un video pubblicato sul suo canale Telegram.