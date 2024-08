Julia Vavilova, la bionda fidanzata del fondatore di Telegram Pavel Durov

Lei è Julia Vavilova, 24 anni, fidanzata di Pavel Durov, il fondatore di Telegram arrestato sabato sera appena sceso dal suo aereo privato sulla pista dell'aeroporto parigino di Le Bourget. La donna bionda con lui scesa sulla pista di Parigi, dunque non è la sua assistente, come indicato un primo momento. Julia è una stratega nelle criptovalute, esperta nell’aggirare le sanzioni russe in materia. Sulla biografia in Instagram si diceva appassionata "nei giochi, le lingue, l’’apertura di spirito". Parla inglese, russo, spagnolo, arabo.