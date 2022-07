Liguori sulle dimissioni di Johnson: "Quando saremo abbastanza grandi per capire che la sua teoria sulla guerra è sbagliata?"

Porre fine alla

guerra in Ucraina

Papa

Paolo Liguori

"Controcorrente"

politica interna

euro e dollaro sono arrivati al pareggio

per contrastare la crisi economica che riguarda tutta l'Europa e avvalersi della figura delper trovare una via d'uscita dallo stallo delle trattative. È questo il messaggio del direttore, che dallo studio diprova a fare il punto anche sulla, a partire dalle mosse del M5s: "Il mio amico e collega Piero Sansonetti ripete da mesi che Giuseppe Conte non esiste e ieri mi ha telefonato commentando "te l'avevo detto". È andato da Draghi per presentare il suo programma, ma lo ha dimenticato - esordisce il direttore editoriale di Tgcom24 durante la puntata di giovedì 7 luglio, dove prova quindi ad allargare gli orizzonti - La gag non fa ridere gli italiani, personalmente mi sono distratto dalla politica italiana e ho iniziato a guardare di lato, dove. Non è un aspetto positivo per l'Europa, le nostre sanzioni ci stanno inguaiando, al contrario della Russia".

Quindi la provocazione: "

Putin

Erdogan

facciamola finita con questa guerra

è un dittatore orribile e possiamo pure rispondergli male, come abbiamo fatto negli ultimi tre mesi, ma pensate chesia un sincero democratico? Draghi sei mesi fa gli ha detto che era un dittatore, mentre ora dice che è un nostro amico. Se questa è la politica realista,che sta mettendo in ginocchio tutti, a partire dagli ucraini".

Una teoria confermata, a suo parere dalla caduta di Boris Johnson , ritenuta "la punta di lancia, ancora più di Biden, di una teoria che diceva "più saremo feroci contro Putin, più il suo mondo si sgretolerà e sarà costretto ad andarsene". "Ora il suo partito lo ha mandato a casa, perciò quando saremo abbastanza grandi senza essere ideologici per capire che questa strada è sbagliata e dannosa? Tutte le guerre finiscono con una

pace

trattato

, con un. Non si potrà stabilire cos'è l'Ucraina se non si chiude questa guerra e si stabiliscono i confini, così come è stato per noi con l'Istria".

E ancora: "Ho sentito dire con grande leggerezza che questa guerra si chiude solo quando lo decideranno gli ucraini e Zelensky, ma non è così. Quando si fa

un'alleanza grande

Papa

poi è questa che mette fine al conflitto, non il Paese interessato e basta. L'unica persona che oggi può andare a trattare con l'una e l'altra parte, perché è rimasta intatta e non abbiamo neanche ascoltato abbastanza, è il".