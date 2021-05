Tensioni a Gerusalemme, la Jihad islamica: "Lanciati 30 razzi contro Israele"

Saraya Al-Quds, l'ala militare della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Israele. Un suo portavoce ha aggiunto di aver anche sparato un razzo anticarro Kornet contro un "veicolo militare" israeliano che si trovava in prossimità della linea di demarcazione. In Israele è stato confermato il lancio del razzo "che però ha colpito un veicolo civile e non militare". Il conducente è riuscito a salvarsi.

Intanto le autorità israeliane hanno evacuato per precauzione il Muro del Pianto e la Knesset, il Parlamento israeliano, che era riunito in plenaria.

Poche ore prima, dopo le giorni di tensioni e scontri a Gerusalemme, Hamas aveva posto a Israele un ultimatum (scaduto alle 18 locali di lunedì, le 17 in Italia, "per far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla Moschea Al Aqsa e dal rione di Sheikh Jarrah e di rilasciare chi è stato arrestato in questi giorni".