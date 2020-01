Italiano 63 enne ucciso in Romania: si indaga sulla moglie romena di 32 anni

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione all'uccisione di un cittadino italiano avvenuta in Romania il 30 dicembre. L'uomo, un 63enne romano, è stato aggredito a calci e pugni da due ragazzi di 22 anni e dalla moglie, una 32enne romena. In base a quanto accertato, l'aggressione mortale sarebbe avvenuta su richiesta della donna, che aveva una relazione con uno dei due ventenni coinvolti.