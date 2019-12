Giamaica, una 46enne italiana uccisa con il marito in una rapina

Una donna italiana, originaria della Valtellina, è stata ammazzata nella sua casa a Negril, località turistica in Giamaica. La vittima è Patrizia Besio, 46 anni, originaria di Poggiridenti (Sondrio). Da anni si era trasferita in Giamaica dove viveva con il marito Osbourne Richards, 49enne. Anche lui è rimasto ucciso in quella che, probabilmente, è stata una rapina sfociata in un duplice omicidio.