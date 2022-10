Italiana fermata in Iran, l'amico: "Non se l'è andata a cercare, è una viaggiatrice esperta"

Non era in Iran per cacciarsi nei guai".

Nobel per la Medicina 2022 a Svante Paabo per scoperta genoma ominidi

Gb: re Carlo III in Scozia per primo impegno pubblico dopo fine lutto

"Ha sempre indossato l’hijab ed era lì da ben prima che scoppiassero le proteste

Non si sa con quale accusa, né che cosa la aspetti".

- scrive ancora Gotto - Era in attesa del visto per tornare in Pakistan, dove voleva dare il suo aiuto a un popolo che le aveva dato tanto e che ora è in ginocchio a causa delle alluvioni. Mercoledì scorso è stata arrestata.

Quindi onclude con un monito: "Invece di giudicare Alessia, possiamo ricordarci la verità di fondo:

la sua unica colpa è di essere una viaggiatrice in un paese dove l'indipendenza delle donne semplicemente non è tollerata".