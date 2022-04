Israele, ragazza araba 15enne pugnala 47enne ebreo a Haifa

Un passante è stato accoltellato ad Haifa da una ragazza araba di 15 anni, che è stata poi arrestata.

Lo ha reso noto la polizia israeliana secondo cui l'episodio "ha una matrice nazionalistica". Secondo i media locali, l'assalitrice sarebbe musulmana, mentre l'aggredito, che è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi, sarebbe un ebreo di 47 anni immigrato dalla Russia.