Gerusalemme, scontri sulla Spianata delle Moschee: almeno 20 feriti

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza. L'organizzazione islamica che gestisce il sito ha affermato che la polizia israeliana è entrata nell'area poco dopo le preghiere mattutine, quando migliaia di fedeli si trovavano nella moschea.

La tensione è aumentata nelle ultime settimane a seguito di una serie di attacchi mortali da parte di palestinesi che hanno ucciso 14 persone in Israele. Le autorità di Gerusalemme hanno effettuato un'ondata di arresti e operazioni militari nella Cisgiordania occupata, scatenando scontri in cui sono stati uccisi diversi palestinesi. Decine di migliaia di palestinesi sono soliti radunarsi ad Al-Aqsa per la preghiera del venerdì, molto affollata soprattutto nel periodo in cui i musulmani osservano il mese sacro del Ramadan.

Potrebbe interessarti anche: