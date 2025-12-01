Media palestinesi: "Tre attivisti italiani feriti dai coloni in Cisgiordania" | Netanyahu ha chiesto la grazia al presidente Herzog

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato una richiesta formale per la grazia a Isaac Herzog. Il presidente israeliano ha fatto sapere che esaminerà la richiesta di grazia "con responsabilità e sincerità, dopo aver ricevuto tutti i pareri pertinenti". Intanto è sempre più fragile la tregua in Medioriente. Quattro attivisti internazionali, tre dei quali italiani, sono rimasti feriti in un attacco condotto da coloni israeliani alla comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il quarto attivista sarebbe di nazionalità canadese. Due minorenni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano a Bani Suheila, nella parte della Striscia di Gaza controllata dall'Idf. Il leader di Hezbollah ha affermato che il gruppo ha il diritto di rispondere all'attacco israeliano in Libano che domenica ha ucciso il suo massimo esponente, il comandante Abu Ali Tabatabai, ma non ha ancora deciso quando lo farà. "Abbiamo il diritto di rispondere e ne stabiliremo i tempi", ha dichiarato Naim Qassem.