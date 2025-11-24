Incontro a Il Cairo tra vertici Hamas e capo intelligence Egitto sulla tregua | Raid di Israele su Beirut, 5 morti e 28 feriti | Stati Uniti non avvertiti dell'operazione

L'esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo nella periferia sud di Beirut, in Libano, per colpire il Capo di stato maggiore di Hezbollah, deceduto nel corso del raid. Complessivamente le vittime sono 5 e 28 i feriti. Israele, secondo l'emittente Channel 12, non avrebbe informato in anticipo gli Stati Uniti dell'operazione. Intanto la tregua raggiunta a Gaza secondo il piano promosso dagli Usa vacilla nuovamente dopo una serie di raid compiuti dall'aviazione israeliana in diverse aree della Striscia. Secondo fonti palestinesi, i bombardamenti hanno provocato 21 vittime e numerosi feriti. Tel Aviv accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco, sostenendo che i miliziani abbiano aperto il fuoco oltre la Linea Gialla che delimita la zona sotto controllo dell'Idf. La milizia islamica respinge le accuse e chiede ai mediatori internazionali di intervenire per fermare quella che considera una violazione degli accordi. Incontro a Il Cairo tra vertici Hamas e capo intelligence Egitto per discutere il completamento della prima fase del piano di cessate il fuoco e la sua seconda fase.