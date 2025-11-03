Israele, arrestata l'ex procuratrice militare Idf: sospetti di insabbiamento | Hamas consegna tre corpi di ostaggi

La tregua in Medioriente resta fragile. L'ex procuratrice generale militare dell'esercito israeliano (Idf), la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, è stata arrestata dalla polizia insieme all'ex procuratore capo, il tenente colonnello Matan Solomosh. I due alti funzionari sono sospettati di ostruzione alla giustizia in relazione alla fuga di notizie del video che mostra abusi nel centro di detenzione di Sde Teiman e a un presunto tentativo di insabbiamento. L'arresto, avvenuto dopo ore di ricerche, è stato confermato da fonti citate dal Times of Israel. Intanto, nella fragile tregua di Gaza, Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i corpi di tre ostaggi israeliani recuperati in un'area controllata dall’Idf nei pressi di Khan Yunis. Secondo le autorità di Tel Aviv, tra i resti ci sarebbe anche quello del colonnello Assaf Hamami, ucciso durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 al kibbutz Nirim. Sullo sfondo restano le tensioni legate alla richiesta di Hamas di un passaggio sicuro per i miliziani ancora nascosti nei tunnel di Rafah, proposta che Israele continua a respingere.