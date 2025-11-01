Croce Rossa: "I resti di altri tre ostaggi consegnati a Israele"

La tregua in Medioriente resta fragile. Aerei da guerra israeliani hanno lanciato attacchi aerei nel nord e nel sud di Gaza. La Croce Rossa ha annunciato di aver consegnato a Israele i resti di tre corpi, identificati da Hamas come ostaggi, che si trovavano ancora nella Striscia di Gaza. I resti verranno ora esaminati presso l'Istituto di medicina legale per essere identificati. Il presidente turco Erdogan ha mostrato il suo evidente disaccordo con il cancelliere Merz, durante una conferenza stampa congiunta, definendo quanto sta accadendo a Gaza "un genocidio". Secondo il quotidiano Haaretz, l'esercito di Tel Aviv, che aveva annunciato la ripresa della tregua in mattinata, ha spiegato di aver colpito una "minaccia imminente". Secondo la Difesa civile palestinese di Gaza, gli ultimi attacchi israeliani hanno ucciso oltre 100 palestinesi, tra cui una quarantina bambini.