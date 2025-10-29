La tregua a Gaza è appesa a un filo. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese dopo che i miliziani lunedì hanno consegnato i resti di un ostaggio il cui corpo era stato già recuperato in precedenza. I morti sarebbero almeno 18. Gli Usa, secondo alcuni media, erano stati informati prima degli attacchi. Il vicepresidente Vance parla di "scaramucce" e assicura: "La pace resisterà". Ankara: "Grave violazione del cessate il fuoco". Appello del Papa al termine del Meeting di Sant'Egidio: "Basta guerre con i loro dolorosi cumuli di morti, il mondo ha sete di pace".