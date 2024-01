Blinken in visita in Israele: "I Paesi della regione vogliono uno Stato palestinese" | "Troppi morti a Gaza, ma no accusa di genocidio"

La Casa Bianca ribadisce che gli Stati Uniti non sostengono un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza.Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha detto in un briefing con i giornalisti: "Non sosteniamo un cessate il fuoco in questo momento. E non c'è alcun cambiamento in questo, perché crediamo che in questo momento non avvantaggerebbe nessuno tranne Hamas".