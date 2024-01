Israele: "Avanti con i combattimenti per tutto il 2024" | "Ucciso a Gaza un capo di Hamas che guidò l'attacco del 7 ottobre"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 88.

L'esercito di Israele annuncia che i combattimenti proseguiranno a Gaza per tutto il 2024 dopo che anche Netanyahu aveva detto che la guerra sarebbe proseguita per mesi. Ucciso a Gaza un comandante Hamas che guidò l'attacco ai kibbutz. Almeno il 40% della popolazione della Striscia è a rischio carestia, secondo l'Agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa). Il premier israeliano: "L'obiettivo è riprendere il controllo della zona di confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto". Poi lancia un monito: "Noi assestiamo duri colpi agli Hezbollah. Se loro estenderanno la guerra, subiranno colpi che nemmeno si immaginano. Lo stesso vale per l'Iran". Morto un soldato israeliano a Gaza, il bilancio delle vittime sale a 173.