La tregua in Medioriente resta fragile. L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che il corpo che Hamas ha restituito martedì sera appartiene al soldato dell'Idf israeliano-americano Itay Chen. Lo riporta Ynet. Chen era l'ultimo ostaggio ucciso rimasto nella Striscia di Gaza con cittadinanza Usa. Con il suo ritorno, i corpi di sette rapiti rimangono a Gaza, tra cui i resti di un soldato ucciso nella guerra tra Israele e Hamas del 2014. Centinaia di coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso della Moschea di Al-Aqsa, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Israele affinché consenta il passaggio sicuro a circa 200 militanti di Hamas attualmente nascosti nei tunnel sotto le aree controllate dall'Idf nel sud di Gaza. Washington ha inoltre inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu una bozza di risoluzione per l'istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni.