Gaza, gli Usa premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas

L'esercito israeliano: "Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas". Trump: "Gli Stati Uniti saranno coinvolti nel processo a Netanyahu". Arrestata l'ex procuratrice militare dell'Idf e l'ex procuratore capodi Redazione online
hamas gaza ostaggi © Ansa
La tregua in Medioriente resta fragile. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Israele affinché consenta il passaggio sicuro a circa 200 militanti di Hamas attualmente nascosti nei tunnel sotto le aree controllate dall'Idf nel sud di Gaza. L'ex procuratrice generale militare dell'esercito israeliano, la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, è stata arrestata dalla polizia insieme all'ex procuratore capo, il tenente colonnello Matan Solomosh. I due alti funzionari sono sospettati di ostruzione alla giustizia in relazione alla fuga di notizie del video che mostra abusi nel centro di detenzione di Sde Teiman e a un presunto tentativo di insabbiamento. Intanto i fondamentalisti della Striscia hanno consegnato alla Croce Rossa i corpi di tre ostaggi israeliani recuperati in un'area controllata dall’Idf, nei pressi di Khan Yunis.
Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Israele affinché consenta il passaggio sicuro a circa 200 militanti di Hamas attualmente nascosti nei tunnel sotto le aree controllate dall'Idf nel sud di Gaza. La mossa è promossa da Washington nell'ambito degli sforzi per avanzare alla fase successiva del nuovo quadro di cessate il fuoco basato sul piano in 20 punti di Trump. Israele stava valutando una proposta del genere, in base alla quale i militanti armati di Hamas avrebbero potuto ritirarsi nella zona di Gaza controllata dai fondamentalisti se avessero consegnato le armi.