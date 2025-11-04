Gaza, gli Usa premono su Israele per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas

La tregua in Medioriente resta fragile. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Israele affinché consenta il passaggio sicuro a circa 200 militanti di Hamas attualmente nascosti nei tunnel sotto le aree controllate dall'Idf nel sud di Gaza. L'ex procuratrice generale militare dell'esercito israeliano, la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, è stata arrestata dalla polizia insieme all'ex procuratore capo, il tenente colonnello Matan Solomosh. I due alti funzionari sono sospettati di ostruzione alla giustizia in relazione alla fuga di notizie del video che mostra abusi nel centro di detenzione di Sde Teiman e a un presunto tentativo di insabbiamento. Intanto i fondamentalisti della Striscia hanno consegnato alla Croce Rossa i corpi di tre ostaggi israeliani recuperati in un'area controllata dall’Idf, nei pressi di Khan Yunis.