Gaza, si infrange la tregua fra Israele e Hamas | Riecco le bombe: almeno 178 morti, tra cui tre reporter

La guerra in Medioriente ha visto infrangersi la fragile tregua tra Israele e Hamas.

L'esercito israeliano ha ripreso le operazioni di attacco su Gaza, dopo aver accusato Hamas di aver sparato vari razzi dalla Striscia e non aver liberato tutte le donne ostaggio, come previsto invece dagli accordi. Proseguono intanto i colloqui per rilanciare la tregua tra i mediatori del Qatar e dell'Egitto. Il New York Times ha svelato che lo Stato ebraico era a conoscenza del piano di Hamas già un anno prima dell'attacco del 7 ottobre. Aveva, però, ritenuto il dossier troppo ambizioso e difficile da realizzare. Secondo i fondamentalisti, ameno 109 palestinesi sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani nella Striscia dalla fine della tregua. Giorgia Meloni, alla Cop28 di Dubai, incontra Erdogan e auspica una "nuova pausa umanitaria", sottolineando il ruolo della Turchia nell'evitare l'allargamento del conflitto". Dopo la ripresa dei combattimenti il premier israeliano Netanyahu avverte: "Ora si vada avanti fino alla distruzione di Hamas".