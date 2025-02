Hamas: "Pronti a cedere la governance di Gaza" | Israele ammette il fallimento sul 7 ottobre: "Abbiamo sottovalutato il nemico"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 511. Il gruppo fondamentalista si è detto pronto a cedere il potere politico e la governance amministrativa della Striscia di Gaza a "un governo di unità palestinese". Un'indagine dell'esercito israeliano ha stabilito che gli islamisti palestinesi sono stati in grado di portare a termine l'attacco del 7 ottobre 2023 perché le Idf hanno valutato male le intenzioni di Hamas e ne hanno sottovalutato le capacità. Sospetto attacco terroristico nel nord di Israele: un auto si è lanciata contro i pedoni causando alcuni feriti. Un funzionario israeliano ha inviato una dichiarazione ai media affermando che le truppe non si ritireranno dal "corridoio Filadelfia", la zona cuscinetto tra Egitto e Gaza, nonostante l'accordo di cessate il fuoco imponga all'esercito di abbandonare il tratto di confine al termine della prima fase.