La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 509. Hamas ha annunciato che "è stato raggiunto un accordo per risolvere il problema del ritardo del rilascio di 602 detenuti palestinesi in cambio di quattro ostaggi israeliani deceduti". Lo scambio, secondo l'emittente palestinese Quds, affiliata ad Hamas, "avrà luogo giovedì". Dichiarazioni shock in Israele del vicepresidente della Knesset, Nissim Vaturi, contro i civili palestinesi a Gaza: "Sono feccia, subumani, nessuno al mondo li vuole. I bambini e le donne vanno separati, e gli adulti eliminati", ha detto il deputato del Likud (il partito del premier Netanyahu) in un'intervista alla radio di ultraortodossi Kol BaRama. In serata segnalati aerei attacchi israeliani nel sud-ovest della Siria e alla periferia di Damasco, secondo i media israeliani.