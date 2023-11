Cisgiordania, attacco al campo profughi di Balata: morti | Israele: "Il capo di Hamas è il nuovo Bin Laden" | Gaza, entrati 17mila litri di gasolio

Prosegue la guerra in Medioriente.

La Mezzaluna Rossa denuncia almeno cinque morti in un attacco contro il campo profughi di Balata, in Cisgiordania. Secondo i media israeliani, le persone uccise da Hamas il 7 ottobre al Festival musicale Nova sono state 364, e non 270 come riportato finora. Nella Striscia sono entrati dieci camion di aiuti, uno dei quali trasportava circa 17mila litri di gasolio. Israele fa sapere che non c'è alcun accordo sugli ostaggi e Hamas chiarisce: "Li abbiamo trasferiti negli ospedali per salvarli". Netanyahu precisa che, nonostante si stia "facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo" a Gaza, i tentativi di ridurre al minimo le vittime "non hanno avuto successo". Il direttore dell'ospedale Shifa afferma: "Mancano energia, acqua e cibo, sembriamo una fossa comune". Secondo lo Stato ebraico, Yahya Sinwar sarebbe una delle menti degli attacchi del 7 ottobre: "È il nuovo Bin Laden",