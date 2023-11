Gaza, Onu: "I civili rischiano la morte per fame" | Israele: "Presa la parte ovest della città, fatti due attacchi sotterranei con effetti devastanti"

Il capo della diplomazia americana Antony Blinken ha chiesto a Israele di adottare misure "urgenti" per porre fine alla violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Blinken, che si trova a San Francisco per un vertice Asia-Pacifico, ha lanciato l'appello in una conversazione telefonica con Benny Gantz, un leader dell'opposizione israeliana che si è unito al gabinetto di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu.