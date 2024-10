Beirut, sindaco di Sarafand: "Almeno 10 morti in raid israeliano" | Libano, razzo su Naqura: 8 austriaci dell'Unifil feriti: "Probabilmente lanciato da Hezbollah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 390. Otto soldati austriaci dell'Unifil sono rimasti lievemente feriti per un razzo caduto su Naqura, in Libano, vicino al confine con Israele. La missione Unifil, in un comunicato, ha confermato che il razzo "è stato sparato da nord del quartier generale di Unifil, probabilmente da Hezbollah o da un gruppo affiliato. Abbiamo aperto un'indagine sull'incidente". Un raid di Tel Aviv su un edificio di cinque piani a Beit Lahia, nel nord di Gaza, ha provocato oltre 100 morti. Lo hanno reso noto fonti mediche nella Striscia, secondo quanto riporta Al Jazeera. Hamas attacca: "Orribile massacro contro civili, bambini e donne". L'Idf risponde: "Bilancio impreciso, indaghiamo". Scelto il nuovo leader di Hezbollah, che è Naim Qassem. Intanto, altre 60 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani in Libano, in diverse aree di Baalbek, nell'est del Paese, secondo quanto riporta il ministero della Salute di Beirut, citato dai media arabi. Il sindaco di Sarafand: "Almeno 10 morti in raid israeliano". Nonostante le pressioni internazionali, il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato la legge che vieta "qualsiasi attività" dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, all'interno di Israele. Le Nazioni Unite: "Decisione scandalosa". L'Ue: "Unrwa essenziale, Tel Aviv riveda la sua decisione".