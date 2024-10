Libano, almeno 60 morti in raid israeliani nell'est del Paese | Netanyahu: "Lavoriamo ad accordo ostaggi per giorni di tregua" | Hamas: "Pronti ad accettare proposta egiziana"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 389. Almeno 60 persone sono morte in raid israeliani in Libano, in diverse aree di Baalbek, nell'est del Paese. Lo riporta il ministero della Salute di Beirut, citato dai media arabi. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato che Israele sta lavorando a un accordo con Hamas che preveda il rilascio di "alcuni" ostaggi per diversi giorni di tregua. Hamas si è detta pronta ad accettare la proposta. Un alto funzionario di Hamas, Husam Badran, ha affermato che "un accordo può essere raggiunto" con Israele se il premier Benjamin Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato: "Le nostre richieste sono chiare e conosciute", ha detto. Nonostante le pressioni internazionali, il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato la legge che vieta "qualsiasi attività" dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, all'interno di Israele.