Domenica vertice tra capi Mossad, Cia, 007 Egitto e Qatar | Wall Street Journal: Mosca ha fornito dati agli Houthi per colpire navi nel Mar Rosso

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 385. Il capo del Mossad David Barnea parteciperà domenica a un vertice in Qatar insieme al capo della Cia, al direttore dell'intelligence egiziana e al primo ministro del Qatar, nel tentativo di riprendere i negoziati per un accordo sulla liberazione degli ostaggi israeliani e la tregua a Gaza. L'annuncio del Wall Street Journal: "Mosca ha fornito dati agli Houthi per colpire le navi nel Mar Rosso". Almeno 16 persone, come riferito da diversi media internazionali, sono state uccise in un attacco israeliano contro una scuola nel campo profughi di Nuseirat a Gaza. Secondo l'ospedale Al Awda, tra le vittime ci sono anche bambini. Macron, intanto, ha annunciato che la Francia fornirà un pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro per sostenere il Libano.