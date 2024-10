La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 385. L'Onu: "Il nord di Gaza sta affrontando il momento più buio: crimini atroci sul territorio. Il governo israeliano rischia si vuotare l'area di tutti i palestinesi". L'Unifil denuncia: "Ancora spari da parte dell'esercito israeliano sulle nostre postazioni". Il capo del Mossad David Barnea parteciperà domenica a un vertice in Qatar insieme al capo della Cia, al direttore dell'intelligence egiziana e al primo ministro del Qatar, nel tentativo di riprendere i negoziati per un accordo sulla liberazione degli ostaggi israeliani e la tregua a Gaza. Continuano intanto i raid israeliani sulla Striscia: un bombardamento su una casa vicino Khan Yunis ha provocato decine di morti, mentre l'attacco sul campo profughi di Jabaliya avrebbe causato 150 tra morti e feriti. L'annuncio del Wall Street Journal: "Mosca ha fornito dati agli Houthi per colpire le navi nel Mar Rosso".