Libano, Unifil: "Tank israeliano ha sparato contro una nostra postazione" | Crosetto: "Tel Aviv fermi il suo esercito"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 377. L'Unifil denuncia che un carro armato israeliano ha sparato contro una sua postazione nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto nel settore in un cui opera il contingente spagnolo dei caschi blu. L'esercito israeliano, però, ribadisce che i caschi blu dell'Unifil in Libano "non sono un obiettivo". Come riferito dai media locali, il vicepremier Tajani sarà in visita in Israele il 21 ottobre per "protestare contro gli attacchi ai caschi blu". Il ministro della Difesa Crosetto: "Israele fermi il suo esercito e l'Onu cambierà approccio". Intanto, secondo la Cnn, il piano di Israele per rispondere all'attacco dell'Iran del primo ottobre è pronto.