Nuovo attacco israeliano sul centro di Beirut | Il genero di Nasrallah ucciso in un raid a Damasco | Tel Aviv: "Risponderemo con forza all'Iran coordinandoci con gli Usa"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 363. Nuovo raid israeliano nel centro di Beirut: almeno cinque morti e 11 feriti. A Damasco, dove Tel Aviv ha preso di mira un edificio frequentato da membri di Hezbollah e pasdaran iraniani, è stato ucciso il genero di Nasrallah. Dopo il lancio di missili dall'Iran verso Israele, lo Stato ebraico ha fatto sapere che "risponderà con forza, dopo essersi coordinato con gli Usa". Teheran: "Israele ci ha spinto a reagire ma non vogliamo la guerra". Le Idf hanno rivelato i nomi dei primi otto soldati morti in Libano.