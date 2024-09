M.O., Israele: "Pronti a un salvacondotto per Sinwar in cambio degli ostaggi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 341. Israele proponeo al leader di Hamas, Yahya Sinwar, un salvacondotto per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani e della rinuncia da parte dell'organizzazione al controllo sulla Striscia. L'esercito israeliano pubblica un video del tunnel degli ostaggi uccisi. All'interno del tunne, sono stati trovati cibo e attrezzature che si presume siano state usate dagli ostaggi per sopravvivere per settimane. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, ha dichiarato che le capacità militari di Hamas sono state gravemente danneggiate dopo oltre 11 mesi di guerra e che l'organizzazione non esiste più come formazione militare a Gaza. L'Egitto, intanto, avrebbe accettato di consentire al presidente dell'Anp Abu Mazen di entrare nella Striscia attraverso il valico di Rafah, a condizione che Israele approvi la visita.